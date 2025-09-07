Мишустин обсудил с киргизским коллегой совместные проекты двух стран

Премьер РФ и Адылбек Касымалиев также обсудили интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении.

Также темой обсуждения стало интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе.