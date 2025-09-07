Буйничское поле - символ стойкости и мужества участников обороны Могилева в июле 1941 года

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты возложили цветы к памятному камню знаменитому советскому поэту-фронтовику Константину Симонову в мемориальном комплексе "Буйничское поле" в Могилеве, сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что Буйничское поле - символ стойкости и мужества участников обороны Могилева в июле 1941 года, сражение имело огромное значение для последующего хода войны, так как задержало наступление гитлеровских войск на главном московском направлении.

"Поэт-фронтовик Константин Симонов в своих произведениях описал события Могилевской обороны, увековечив подвиг бойцов 388-го стрелкового полка, державшего оборону на Буйничском поле", - подчеркнули в пресс-службе.

Володин находится в городе Могилев с рабочим визитом, в ходе которого он выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".