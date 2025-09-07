Участники конференции в Бишкеке 6-7 сентября также подняли темы патриотического воспитания подрастающего поколения, защиты прав и интересов российских соотечественников за рубежом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские соотечественники стран ближнего зарубежья на конференции в Бишкеке 6-7 сентября обсудили вопросы сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, а также патриотического воспитания подрастающего поколения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"6-7 сентября в Бишкеке состоялась XII Региональная конференция российских соотечественников стран ближнего зарубежья "Русский мир на защите наследия Победы: история, культура, преемственность поколений". В ней приняли участие руководители и активисты российских общин из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной Осетии, а также члены Всемирного и Регионального координационных советов российских соотечественников", - проинформировалив МИД.

"Основное внимание участники конференции уделили вопросам сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотического воспитания подрастающего поколения, защиты прав и интересов российских соотечественников за рубежом, консолидации диаспоры на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, участники выразили намерение продолжить работу, направленную на укрепление позиций русского языка, продвижение российской культуры и отечественного образования, углубление взаимодействия с субъектами РФ.

В своем приветственном послании участникам форума заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин подчеркнул, что "проводимая соотечественниками общественная деятельность способствует продвижению достоверного образа России за рубежом и вносит ощутимый вклад в развитие ее двустороннего культурно-гуманитарного диалога с государствами региона".