Подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что страна утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала дипломат, такие инциденты несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам. Захарова назвала нападение на посольство провокацией.

"Видимо, после вступления Швеции в НАТО, она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью", - подчеркнула она.

Россия уже ставила перед Швецией вопрос об обеспечении безопасности. Захарова напомнила, что в ответ Москве говорили, что власти Стокгольма сделают все возможное.

Ранее посольство России в Швеции сообщило, что вновь подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме, сообщили в дипмиссии.