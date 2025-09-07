Украинские войска несут достаточно серьезные потери, отметил депутат законодательного собрания региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Отступление украинских войск дальше от прифронтовых городов Запорожской области уменьшит количество обстрелов. Об этом ТАСС рассказал депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"ВСУ медленно, но уверено отступают на всей протяженности фронта - от Васильевки до Розовки. Таким образом они отходят все дальше от наших городов в прифронтовой зоне, что должно повлиять на количество обстрелов", - отметил Юрченко.

По его словам, ВСУ тяжело дается отступление, они несут достаточно серьезные потери.