Госсекретарь СГ России и Белоруссии отметил, что молодежь откладывает рождение детей практически до выхода из молодого возраста

МОГИЛЕВ /Белоруссия/, 7 сентября. /ТАСС/. Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, в Белоруссии и России приближается к 30 годам. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев на пленарном заседании проходящего в Могилеве Молодежного форума СГ "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

По его словам, ведется работа над стратегией молодежной политики СГ. В частности, принято решение внести ее проект до 1 декабря 2025 года, чтобы в начале 2026 года уже она была введена в действие.

"Учитывая, что в этом зале собрались люди небезразличные, специалисты в данной сфере, [и] многие из вас наверняка участвуют или будут участвовать в разработке стратегии молодежной политики, я бы хотел высказать три главных задачи, которые мы должны решить в рамках нашей общей работы. Они вытекают из ключевых проблем. Первая проблема заключается в том, что наша молодежь откладывает рождение детей практически до выхода из молодого возраста. Средний возраст роженицы, рожающей первого ребенка, приблизился к 30 годам. То есть наша молодежь впадает в детство, прямо скажем", - сказал он.

Глазьев обратил внимание, что в связи с этим возникают демографические проблемы, включая снижение коэффициента рождаемости на одну женщину до 1,3.

Вторая проблема, которую необходимо решить, - это сохранение молодежи. "К сожалению, по-прежнему, несмотря на все наши усилия, создание возможностей для реализации творческого потенциала личности, примерно 20% выпускников ведущих вузов собираются работать за рубежом. И только одна четверть из них возвращаются. При этом по некоторым специальностям эта доля достигает половины, как, скажем, специалист в области IT. То есть нам необходимо думать сегодня над созданием привлекательных рабочих мест, над созданием лифтов для карьеры молодым людям, создавать для них возможности для самореализации", - пояснил госсекретарь СГ.

Здоровое поколение

Он также отметил, что России и Белоруссии важно иметь здоровое молодое поколение. "К сожалению, в силу социально обусловленных причин у нас очень высока смертность от отравления алкоголем, от неустановленных причин, это, по сути, вследствие наркомании, которая примерно пятикратно превышает такие же показатели в Европе. Есть над чем работать", - добавил он.

При этом Глазьев подчеркнул, что с исторической памятью у молодежи дела обстоят неплохо. "Общими усилиями мы развернули нашу молодежь, заинтересовали ее изучением своей истории. Мы хорошо понимаем, что Иван, не помнящий родства, скорее всего, потеряет корни и координаты в своем мировоззрении. Согласно социологическим исследованиям, более половины молодых людей хорошо знают историю. Причем в основном они черпают свои знания из учебников по истории. Это говорит о том, что нам необходимо очень серьезно дальше продолжать работу над формированием общего учебника по истории", - указал он.

В пленарном заседании форума в Могилеве принимают участие председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также спикер Палаты представителей (нижней палаты) белорусского парламента Игорь Сергеенко.