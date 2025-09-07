Голосование закончилось, экстерриториальный избирательный участок закрылся в 15:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Длившееся три дня досрочное голосование на выборах губернатора Курской области закончилось в Санкт-Петербурге, в нем приняли участие более 3 тыс. человек. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

"Экстерриториальный избирательный участок закрылся в 15:00. Участковая избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. По имеющейся информации, более 3 000 жителей Курской области приняло участие в голосовании в Петербурге", - написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Экстерриториальные избирательные участки для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области были созданы в 15 российских регионах (всего - 20 участков). Единственный в Санкт-Петербурге участок располагается в доме 10-12, литера Д, на улице Красного Текстильщика. Голосование в нем длилось с утра 5 сентября.