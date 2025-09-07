В качестве контраргументов главе дипслужбы ЕС официальный представитель МИД РФ привела строительство Крымского моста, запуск ракет с космодрома "Восточный" и создание "Орешника"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает критически безграмотными слова главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас, которая заявила, что русские не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках.

Дипломат обратила внимание на заявление Каллас, в котором она отметила, что "китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий, однако их достижения в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках".

"Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее и тому подобное. Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы. Критически безграмотная Каллас", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Судя по всему, Каллас восприняла критику за свои предыдущие перлы и, как завещала [экс-глава МИД ФРГ Анналена] Бербок, развернулась на 360 [градусов]", - добавила представитель российского дипведомства, вспомнив оговорку Бербок, которая хотела сказать о "развороте на 180 градусов".