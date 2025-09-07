Председатель Госдумы отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали все, чтобы защитить суверенитет своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин прибыл в Могилев с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", в котором принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

"Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали все для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать свое будущее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

Он отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. "Наши руководители сделали все для того, чтобы мы сохранили свою идентичность", - подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства и парламентского измерения решают общие задачи. "Сегодняшний наш разговор - о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили", - отметил Володин. Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий. "Война прошла через все семьи, затронула нас всех", - подчеркнул Володин.

По его словам, народы обеих стран делают все, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищен". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.