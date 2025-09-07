Председатель Госдумы также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украина утратила свой суверенитет, позволив растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин посетил Могилев с рабочей поездкой и выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства. Тема мероприятия - "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме участвуют российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

Он подчеркнул, что прибалтийским государствам сложно строить долгосрочные планы из-за отсутствия суверенитета и независимости.