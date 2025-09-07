Это необходимо для того, чтобы "смотреть с уверенностью в завтрашний день", указал председатель Госдумы

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

"Для молодежи надо дать возможность для самореализации, конкурировать, побеждать, но побеждать, имея лучшие качества, более сильные. Тогда можно будет смотреть с уверенностью в завтрашний день", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

Он отметил, что политика - это поступки и решения, а не слова.

"Если молодые люди будут по велению сердца сами понимать, что надо страну защищать, тогда страна будет на следующее тысячелетие вперед. И никто не сможет посягнуть не только на нашу историю, но и на наши ценности и все то, что нам передали родители, дедушки, бабушки", - добавил председатель Госдумы.