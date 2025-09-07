Володин назвал защиту исторической правды приоритетом Парламентского собрания СБР

Инициатива создания комиссии Парламентского собрания принадлежит президенту Владимиру Путину, отметил председатель Госдумы

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Работа по сохранению и защите исторической правды является одним из приоритетов Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Об этом заявил председатель Парламентского собрания, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин прибыл в Могилев с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", в котором принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

"Сегодняшний разговор очень важный, это разговор о будущем. Для Парламентского собрания один из приоритетов - работа по сохранению и защите исторической памяти", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

В рамках форума прошло первое заседание постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, которая была образована в Бресте в июне 2025 года.

"Инициатива создания комиссии Парламентского собрания принадлежит нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поддержал это решение. И мы должны со своей стороны сделать все для того, чтобы внести вклад в ту огромную работу, которую сегодня делают наши главы государств, преодолевая вызовы, санкции и угрозы", - подчеркнул председатель Госдумы.