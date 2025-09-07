Председатель Госдумы отметил, что президент Белоруссии провел страну через множество вызовов и не сломался в самые тяжелые времена

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал беречь президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку он провел республику через огромное количество вызовов.

Председатель Госдумы 7 сентября прибыл в Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

"И когда мы видим, голову поднимают неонацисты, те, кто пытается ослабить Беларусь, мы можем только одно сказать - берегите Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.

Председатель Госдумы отметил, что президент Белоруссии провел страну через огромное количество вызовов, его не смогли сломить в самые тяжелые времена, не сломят и в будущем.