ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России вышли к ближайшим подступам к городу Димитрову Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В самом Димитрове мы также видим продвижение, имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим. Российская армия вышла на ближайшие подступы к городу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что ВС РФ постепенно берут в охват Красноармейск (украинское название - Покровск) и ведут бои в самом городе.

"В районе Удачного бойцы двигаются на север, перерезая дороги, соединяющие украинские позиции, нарушая логистику. Абсолютно все логично", - подчеркнул глава республики.