ОРЕНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Тоцкого района первыми проголосовали на выборах губернатора Оренбургской области, открыв досрочное голосование. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.

"Сегодня, 8 сентября, началось досрочное голосование на выборах губернатора Оренбургской области для военнослужащих в Тоцком районе. Голосование обеспечено непосредственно на территории воинской части по правилам голосования вне помещения участка. Созданы все необходимые условия для обеспечения тайны волеизъявления", - сказано в сообщении.

Досрочное голосование, как пояснили в облизбиркоме, предусмотрено законом для отдельных групп избирателей. В Оренбургской области на выборах, назначенных на единый день голосования 14 сентября, оно организовано только для военнослужащих. 11 сентября проголосовать досрочно смогут военнослужащие в ЗАТО "Комаровский".

"В ДНР на двух экстерриториальных участках голосование проходило досрочно и завершено. Более 8 тыс. участников специальной военной операции приняли участие в выборах губернатора Оренбургской области", - уточняется в сообщении.

Президент России Владимир Путин 26 марта 2025 года назначил врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, ранее возглавлявшего правительство ДНР. Голосование на досрочных выборах главы региона пройдет 12, 13 и 14 сентября. О своем участии в выборах заявили временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Солнцев ("Единая Россия"), Рамиль Гафаров ("Коммунисты России"), Карина Салихова ("Новые люди"), Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") и Денис Батурин (КПРФ). В Оренбуржье будут работать 1 428 постоянных и 25 временных избирательных участков.