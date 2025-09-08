Он состоится в ноябре, указал министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка пройдет в ноябре 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"В ноябре мы проводим второй министерский форум сотрудничества Россия - Африка", - проинформировал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка пройдет в одной из африканских стран в 2025 году, а третий саммит Россия - Африка состоится в 2026 году.