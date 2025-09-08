Речь идет о расчленении страны на отдельные регионы, указал глава МИД

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Маргинальные персонажи на Западе не оставили планов добиться расчленения России на отдельные регионы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми до сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что беглая российская "иноагентсткая оппозиция" тоже активно продвигает эту линию, хотя и без особого успеха. "Но их не оставляют соответствующие структуры западных стран, поддерживая эту тему на плаву, - добавил он. - Периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, постоянно ослаблять Россию, убирать конкурентов".

"Советский Союз распался во многом благодаря нашим собственным ошибочным, утопическим иллюзиям о том, что теперь Запад, когда мы ликвидировали все идеологические противоречия, обеспечит нам равноправное место в международных отношениях, - напомнил Лавров. - Но Запад никогда не собирался этого делать". По его словам, Запад воспринял распад СССР не как человеческую трагедию, а как "шанс для продолжения своей линии теперь уже на ослабление России".

"После того, как РФ вновь осознала свою идентичность, вернулась к основам нашего самосознания, наших ценностей и стала с 2000-х годов проводить политику, которая отражала именно наши национальные интересы, мы никогда не пытались никого ослабить, не пытались никому нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе, - подчеркнул министр. - И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и Советский Союз, а затем РФ, мы всегда пытались объединять, чтобы не оставаться поодиночке в ослабленном состоянии". Именно эта линия лежала в основе создания СНГ и других интеграционных структур на постсоветском пространстве - "линия на объединение на основе консенсуса, а не единоначалия и палочной дисциплины", как в НАТО или Европейском союзе, пояснил Лавров.