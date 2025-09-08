Лавров: коллеги в США начинают слышать РФ о первопричинах кризиса на Украине

Американский президент Дональд Трамп и его администрация демонстрируют понимание необходимости решать вопросы конфликта на основе уважения национальных законных интересов его участников, отметил глава МИД

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация демонстрируют понимание необходимости решать вопросы украинского кризиса на основе уважения национальных законных интересов его участников. Американские коллеги также начинают слышать РФ о первопричинах этого конфликта, обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Как подчеркнул Лавров, отличие администрации нынешнего президента от его предшественников и "многих европейских так называемых лидеров" заключается в том, что она не только готова слушать, но и слышать.

"Разговор [президента РФ Владимира Путина и Трампа] в Анкоридже показал в том числе и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважение законных национальных интересов всех участников, включая, вот, в случае с Украиной, конечно же, устранение первопричин возникновения этого кризиса, когда долгие годы Запад вкачивал миллиарды долларов в Украину, чтобы создать там режим, который будет полностью ему послушен, не будет отказываться от вступления в НАТО, будет стремиться в подчиненном положении в западные структуры, включая Евросоюз, который, конечно, задумывался как экономическое объединение, но превратился по большому счету в оголтелый придаток Североатлантического альянса в ущерб тем изначальным задачам, которые ставились, чтобы европейцы жили лучше", - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что американские коллеги уже поняли и публично сказали, что вступление Украины в НАТО должно быть закрытой темой.

"Они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая законодательное истребление всего русского - языка, средств массовой информации, культуры, образования и, конечно, запрет канонической Украинской православной церкви, - продолжил министр. - Когда на Аляске американские собеседники услышали, что церковь запрещена законодательно, президент Трамп был просто, знаете, изумлен, что такое [возможно] в сегодняшнем мире, цивилизованном мире, в стране, которая кичится тем, что она якобы отстаивает ценности Европы, - а Европа подыгрывает украинцам в этом, всякие Урсулы фон дер Ляйен, Кайи Калласы говорят, что Украина в войне с Россией отстаивает наши европейские ценности, - получается, среди этих ценностей истребление прав человека, религиозных прав".

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что "нет другой страны на свете, где был бы запрещен язык любой". Так, Лавров обратил внимание на то, что в Израиле можно говорить на арабском языке, а на палестинских территориях и в арабских странах иврит никогда не был запрещен.