В Max появился официальный канал президента России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кремль завел официальный канал президента РФ в Max.

"Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере Max. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", - говорится в первом посте.

Канал верифицирован в других официальных источниках.

У Кремля также есть свое сообщество во "ВКонтакте" (79 тыс. подписчиков), каналы в Telegram (290 тыс. подписчиков) и других соцсетях.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.