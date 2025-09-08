Медведев: Финляндия проводит курс на подготовку к войне с Россией

Хельсинки, вероятно, готовит плацдарм для нападения на страну, указал замглавы Совбеза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", - указал Медведев.

Как подчеркнул Медведев, Североатлантический альянс "всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство".

"Усиливается военная активность", - указал зампред СБ.

Он отметил, что "в непосредственной близости от границы с Россией идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии (в случае "изменения оперативной обстановки" численность войск может быть увеличена до полноценной бригады - до 5 тыс. человек) и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели".

По словам Медведева, излишне пояснять, против кого будет направлена деятельность штаба.

"Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории", - уточнил он.