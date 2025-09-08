Глава МИД РФ подчеркнул, что западные страны "не на тех напали"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Неспособность западных стран сделать выводы из многовековой истории о невозможности подчинить Россию поражает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать", - сказал министр, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Не на тех напали", - подчеркнул он.

В этом контексте глава МИД РФ обратил внимание, что это не Россия "рвала отношения с Западом". "Евразия - это единый, самый большой, самый богатый континент, - продолжил он. - Континент, на котором жили, развивались и сохраняются величайшие человеческие цивилизации, до сих пор сохранившие, как я уже сказал, свои традиции, свою идентичность, развивающие свою идентичность. И не наш принцип отгораживаться стеной от какой-то части этого континента. Поэтому мы всегда исходим из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты и для западной части нашего континента".

По его словам, это станет возможно, когда на Западе "все-таки перестанут считать себя золотым миллиардом, перестанут считать себя цветущим садом, окруженным джунглями". "Вы все знаете, насколько скромны эти люди и как они рассуждают и об истории, и о своем нынешнем месте. Жизнь научит", - заверил Лавров.