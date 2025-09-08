Медведев: у РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях

После вступления в НАТО финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, указал зампред Совбеза России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Политика Хельсинки дает все основания для пересмотра Москвой отказа от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Политик отметил, что после вступления в НАТО финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с РФ 1992 года. "Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен", - подчеркнул Медведев, отметив, что иначе встает вопрос о действительности самих этих договоров.

"Иными словами, нет военно-политической составляющей договора - значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков", - написал Медведев.

По его словам, заложенные в Договор 1947 года $300 млн репараций, из которых по факту было выплачено $226,5 млн, были со стороны России жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями. "Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн рублей. Мы имеем на это все основания ipso jure (в силу самого права - прим. ТАСС). Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием", - резюмировал он.