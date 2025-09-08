Председатель Госдумы отметил, что потребность в справедливом мироустройстве достигла своего максимума

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Практически все страны поддерживают переход к многополярному миру, и в ближайшие десятилетия он будет таковым. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Запрос на справедливое мироустройство достиг своего максимума. Изменения поддерживают и понимают их необходимость практически все. Кроме тех, кто привык жить на колониальную ренту. Аннексируя государства и устраивая цветные революции с целью контроля над другими народами. Но стало очевидно, что такое больше продолжаться не может. Запрос на суверенитет, национальную идентичность намного выше. Мир ближайших десятилетий будет многополярным", - написал Володин в Max.

Председатель Госдумы напомнил, что в прошлом государства уже давали отпор идее однополярного мира, когда СССР, США и Великобритания объединились в антигитлеровскую коалицию, а китайский народ вел "войну сопротивления" против милитаристской Японии. "Победа досталась дорогой ценой. Были созданы международные институты - ООН и другие. Приняты решения о коллективной безопасности. Тем самым была заложена основа многополярной системы развития, которая просуществовала немногим более 40 лет", - отметил Володин.

Он указал, что реваншистские силы после распада СССР вновь вернули мировую систему к однополярной "под эгидой продвижения псевдостандартов демократии и рыночных отношений". Володин подчеркнул, что эта ситуация не устраивает подавляющее количество стран, "особенно с развитием технологий и новых возможностей, когда у каждого государства появились самостоятельные перспективы". "Каждое государство хочет развиваться, принимая решения о своем пути. Такая возможность есть, только когда мир многополярен и справедлив", - резюмировал председатель Госдумы.