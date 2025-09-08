По словам главы МИД, впредь надо таким образом решать вопросы о том, на каких условиях западные страны могут работать в РФ, чтобы это не создавало каких-либо рисков для ключевых сфер российской экономики

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Никакого желания мстить Западу у России нет, Москва не хочет срывать на ком-то злость. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы вообще считаем, что злость и желание мести - это плохой советчик", - сказал министр. - Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, они не соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать, но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность".

По его словам, впредь надо таким образом решать вопросы о том, на каких условиях Запад может работать в России, чтобы это не создавало каких-либо рисков для ключевых сфер российской экономики, от которых зависит и безопасность РФ, и экономическое, социальное благополучие. "В общем, все то, без чего государство не может быть суверенным", - подчеркнул Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия открыта, ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться "в национальной скорлупе".