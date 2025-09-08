Зампредседателя Совбеза РФ также обратил внимание на то, что свастика исчезла с флага финских ВВС как рода войск только в 2020 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Финляндия, будучи государством - сателлитом Третьего рейха, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны вместе с Германией. Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия, - подчеркнул Медведев. - Тем более что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не предполагает применение принципа сроков давности, а время совершения не влияет на их квалификацию в качестве преступлений против человечности".

Юридические основания

Политик напомнил, что, согласно резолюции Генассамблеи ООН 96 (I) 1946 года, мировое сообщество признавало геноцид преступлением еще до принятия в ООН в 1948 году профильной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. "Так, например, геноцид племен гереро и нама в 1904-1908 годах колониальными войсками кайзеровской Германии под руководством генерала Лотара фон Трота в Намибии был отнесен к актам геноцида только в спецдокладе Комиссии по правам человека при Экономическом и социальном совете ООН 1985 года, а Берлином признан таковым лишь в 2004 году", - отметил он.

Медведев уточнил, что, согласно труду "Колониальный геноцид и требования репараций в XXI в." Джона Саркина, иски могут быть поданы в национальный или международный суд, который может применять принципы международного права и/или публичного и частного права. "Так что в целом международное право на стороне жертв. Сам факт преступлений такого рода намного важнее того, сколько времени прошло с момента их совершения. То же самое - в случае с Хельсинки", - указал он.

Наследники финских фашистов

Зампред Совбеза в связи с этим также обратил внимание на то, что свастика исчезла с флага финских ВВС как рода войск только в 2020 году. "При этом убрать фашистский символ с флагов своих частей в рамках реформы знамен финны нехотя соблаговолили только в августе 2025 г., ссылаясь на внешнее давление", - подытожил Медведев.

Он подчеркнул, что идейные наследники финско-фашистских захватчиков сами постоянно дают основания для выдвижения к ним претензий. "Ибо после вступления в блок НАТО, называющий Россию своим врагом, современная Финляндия прямо и грубо попирает тот исторический и правовой базис, на котором существует", - указал он.

Это, в частности, касается положений послевоенного Парижского мирного договора 1947 года между Москвой и Хельсинки, на односторонний отказ от соблюдения оборонных статей которого в 1990 году РФ не давала официального согласия, а также двустороннего Договора об основах отношений 1992 года, уточнил Медведев.