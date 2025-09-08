Глава МИД РФ напомнил, что на встрече в Эр-Рияде американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в администрации президента Дональда Трампа признают наличие национальных интересов у всех стран

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве со всеми странами, США проявляют аналогичный интерес. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Цели наши очень простые: мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с США. Они проявляют аналогичный интерес", - отметил он.

Лавров также напомнил о встрече в феврале с американской стороной в Эр-Рияде. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда заявил, что в администрации президента Дональда Трампа признают наличие национальных интересов у всех стран, а также о недопустимости конфронтации между великими державами. "Я ответил, что это на сто процентов совпадает с нашей позицией", - указал российский министр.