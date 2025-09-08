Лавров назвал возможные направления для сотрудничества России и США

Глава МИД РФ отметил важность обсуждения позиций сторон и выявления совпадений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и США имеют перспективы сотрудничества в таких областях, как Арктика, производство сжиженного природного газа и космос. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Интересные перспективы в том числе и в экономике, включая производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске и многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал он.

"Поэтому честное, открытое обсуждение позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела. И недопущение перерастания разногласий в конфронтацию, тем более горячую. Вот наш основной принцип", - подчеркнул Лавров.