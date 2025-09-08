От такого положения дел "страдают прежде всего обычные граждане Суоми", указал замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Взаимовыгодные отношения России и Финляндии полностью обрушены по инициативе Хельсинки. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"На прошлой неделе посетил границу России с Финляндией в Ленинградской области. Пообщался с руководством органов власти этих территорий и нашими пограничниками. На границе нет никакого движения, а совсем недавно было очень многолюдно. По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия", - поделился мнением политик.

Медведев подчеркнул, что от такого положения дел "страдают прежде всего обычные граждане Суоми".

"Они имели серьезные преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей и поэтому сегодня высказывают недовольство дурацкой политикой, которую власти Финляндии проводят явно не в их интересах", - считает замглавы Совбеза РФ.