По соглашению о сотрудничестве в области обороны эта страна должна открыть 15 своих военных объектов для возможного использования военнослужащими Соединенных Штатов, отметил замглавы СБ РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Серьезный задел для постоянного присутствия военных контингентов США создан в Финляндии. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной на сайте ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"По соглашению о сотрудничестве в области обороны с США (одобрено парламентом Суоми летом 2024 года) Финляндия должна открыть 15 своих военных объектов для возможного использования военнослужащими США - помимо натовского компонента, создан серьезный задел для постоянного присутствия военных контингентов и баз Вашингтона", - подчеркнул Медведев.

По его словам, если в преддверии Великой Отечественной войны Финляндия охотно предоставила свою землю Третьему рейху для размещения инфраструктуры вермахта для нападения на СССР, то сегодня "по-холуйски" отдает ее для военного освоения натовцам, одновременно назначая Россию "главной угрозой своей безопасности".

По словам политика, взаимодействие с НАТО само по себе является грубым нарушением закрепленных обязательств, включая закупки определенных видов вооружений. "Сюда же относится и запрет на использование своей территории для вооруженной агрессии против России, который финны сегодня готовятся самоубийственно нарушить", - резюмировал он.