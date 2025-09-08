Глава МИД России обвинил европейских руководителей в двуличии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил европейских руководителей, заявляющих о предстоящем признании Палестины, в двуличии. По его мнению, они надеются, что "им нечего будет признавать".

"Все мы как заклинание повторяем: "Долгосрочное решение кризиса заключается в создании палестинского государства в границах 1967 года". На карту посмотрите. Там факты на земле они исключают создание государства", - заметил глава российского дипведомства, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По его мнению, "не зря сейчас [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, какие-то другие европейские деятели где-то пару месяцев назад, когда была очередная кровавая вспышка насилия, осудили и сказали, что мы признаем обязательно палестинское государство, когда приедем на Генеральную Ассамблею ООН".

"У меня вопрос: "А что вы сразу не признаете, если вы так решили?" Ответ у меня только один - они рассчитывают, что к тому времени, когда они пригрозили признать палестинское государство, им будет нечего признавать, вот и все", - сказал Лавров. И заключил: "Так что здесь двуличие налицо".