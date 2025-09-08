Лавров 9 сентября проведет переговоры с Додиком в Москве

Стороны планируют обсудить укрепление партнерства, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября проведет встречу в Москве с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах", - сообщили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в последние годы наблюдается серьезное осложнение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине, спровоцированное растущим неоколониальным вмешательством Запада во внутренние дела Республики Сербской, в том числе усилиями "самозваного "высокого представителя" Кристиана Шмидта".

"Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика, - указали в дипведомстве. - Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Милорада Додика несет значительный дестабилизирующий потенциал".