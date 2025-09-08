Он также будет координировать работу департамента спасательных формирований и департамента гражданской обороны и защиты населения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Недавно назначенный заместитель главы МЧС РФ Алексей Кострубицкий будет курировать в министерстве работу территориальных органов ведомства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, департаменты спасательных формирований и гражданской обороны, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В статусе заместителя министра Алексей Александрович Кострубицкий будет координировать деятельность территориальных органов МЧС России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также работу департамента спасательных формирований и департамента гражданской обороны и защиты населения", - цитируют в пресс-службе министра Александра Куренкова.

8 сентября глава МЧС РФ представил подчиненным нового заместителя, который был назначен 1 сентября указом президента РФ.

Всего главе МЧС России разрешено иметь 10 заместителей. С учетом назначения 47-летнего Кострубицкого вакантными остаются две должности заместителей министра, включая первого заместителя.

Кострубицкий родился 24 августа 1978 года. С 2014 года был министром по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР с 12 ноября 2014 года. С 12 мая 2023-го возглавлял МЧС по ДНР. В 2022 году ему присвоено звание Героя ДНР.