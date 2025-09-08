Медведев указал на алчность земельных притязаний Финляндии в 1941 году

Агрессивные аппетиты Хельсинки вполне укладывались в германскую линию, а Третий рейх их активно поддерживал, указал зампредседателя СБ РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военно-политические власти Финляндии в 1941 году заявили о желании занять территории от Финского залива до Кольского полуострова и даже продвинуться за Урал до реки Обь. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность" назвал такие территориальные притязания "одними из самых алчных в Европе" того времени.

"В финском обществе тогда царили ультранационалистические пропагандистские нарративы, и с одобрения нацистских собратьев в Хельсинки всерьез обсуждали идею Finnlands Lebensraum - "жизненного пространства Финляндии". Военно-политические власти страны намеревались не только вернуть себе территории, которые перешли СССР по Московскому мирному договору от 12 марта 1940 года, но и достичь "естественных границ Великой Финляндии" - от Финского залива до Баренцева моря, включая Восточную Карелию, Ленинград и его окрестности, Кольский полуостров. Попутно избавив эти земли от присутствия ненавистных "рюсся". В наиболее смелых фантазиях - продвинуться за Урал до реки Обь", - написал Медведев.

По его оценке, "подобные территориальные притязания (в процентном отношении к реальной площади страны) были на тот момент одними из самых алчных в Европе, превосходили даже претензии к соседним государствам, высказанные "коллегами" по фашистскому интернационалу - Италией, Румынией, Венгрией".

Медведев констатировал, что агрессивные аппетиты Хельсинки вполне укладывались в германскую линию, а Третий рейх их активно поддерживал. В качестве подтверждения он привел телеграмму от 25 июня 1941 года, в которой посланник Суоми в Берлине Тойво Кивимяки недвусмысленно передал свой разговор с Германом Герингом, заверившим: Финляндия получит "от России территориально с лихвой все то, чего только захочет".

Планы вторжения

Зампред Совбеза отметил, что и само вторжение в СССР генеральные штабы финской армии и вермахта планировали как совместное: "Взаимодействие войск в ходе наступления на Ленинград разрабатывалось в соответствии с планом "Барбаросса". Единство цели - борьба против большевизма (вкупе с разглагольствованиями о духе боевого братства финнов и немцев) было отражено в приказе главнокомандующего финской армией Карла Маннергейма от 10 июля 1941 года". Медведев также обратил внимание на то, что использование мобилизационных ресурсов Финляндии для атаки на северо-западные районы СССР позволило немецкому командованию высвободить ряд дивизий для концентрации на других направлениях.

Резюмируя, политик сделал акцент на том, что "ответственность за погубленные жизни и покалеченные судьбы миллионов мирных советских граждан, которые не успели эвакуироваться из западных районов вглубь территории страны (особенно в начальный период стремительного наступления вермахта), а затем испили горькую чашу страданий в фашистской оккупации, определенно лежит и на тогдашних финских властях", так как именно они сделали рейху этот кровавый союзнический "подарок".