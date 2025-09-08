Медведев: американцы в северных конвоях гибли из-за будущих союзников по НАТО

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что финны воевали "с нескрываемым ожесточением"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев призвал США задуматься над тем, что в гибели американцев из северных конвоев виноваты их нынешние союзники по НАТО. Соответствующий тезис содержится в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Мало кто помнит, что, имея доступ до 1944 году к Баренцеву морю в Печенгском крае, финны запросто предоставили Кригсмарине стратегически важную военно-морскую базу в Лиинахамари. Использовали ее не только для вывоза в Германию никеля с месторождений в районе поселка Печенга (Петсамо). Это был один из основных пунктов, откуда осуществлялись нападения на арктические конвои, доставлявшие грузы по ленд-лизу от союзников в СССР", - констатировал Медведев. "Задумываются ли британцы, возлагая цветы к мемориалу участникам северных конвоев на острове Хой в Северной Шотландии, или американцы - к такому же монументу в Портленде в штате Мэн, что герои-соотечественники погибли в том числе и по вине нынешних финских союзников по НАТО?" - задал политик риторический вопрос, отметив, что он остается открытым.

Медведев подчеркнул, что "воевали финны с нескрываемым ожесточением". "Попытки первых воздушных налетов люфтваффе на Ленинград летом 1941 года, отраженные нашими средствами ПВО, делались с использованием аэродромов в Финляндии (немецкие стервятники не могли долететь из Восточной Пруссии до города на Неве без посадки), - указал зампред СБ РФ. - Именно финские войска вышли к середине сентября 1941 года к реке Свирь (также захватив, а впоследствии разрушив Верхне-Свирскую ГЭС, чье строительство велось тогда для обеспечения Ленинграда электричеством) и перерезали Кировскую железную дорогу, по которой шло снабжение Северной столицы. Оккупанты также активно стремились уничтожить легендарную Дорогу жизни, проложенную по льду Ладожского озера, - в том числе посредством высадки десантов".

"Воевали против нас финны и на Онежском озере. Там была создана флотилия из нескольких канонерских лодок, бронекатеров и быстроходных барж. Главную базу устроили в оккупированном Петрозаводске (город, как это обычно было принято и у немцев, переименовали в "Яанислинна")", - заметил Медведев.

Обстрелы и удары по аэродромам

Политик также напомнил об участии финнов в артиллерийских обстрелах Ленинграда. При этом он указал на то, что серьезная историческая наука не располагает достоверными данными, которые подтверждали бы до сих пор встречающуюся версию о некоем "благородном запрете" Карла Маннергейма наносить удары по "городу своей молодости". "Обстрелы, причем неприцельные и затрагивающие гражданское население, в реальности были. Огонь вели, например, по Кронштадту. Ограниченное число таких ударов стало следствием небольшого числа орудий и невысокой боевой выучки финских артиллеристов, а отнюдь не гуманизма, милосердия или сентиментальности их командования", - уверен замглавы Совбеза.

При этом Медведев заметил, что уже на излете блокады относительно малочисленные финские ВВС в начале 1944 года "со звериным азартом" нанесли удары по советским аэродромам в северных предместьях Ленинграда (Касимово, Левашово), а в апреле 1944 года направили "на отработку целей" несколько десятков бомбардировщиков, но те, встретив отпор советских сил ПВО, вернулись на аэродром Йоэнсуу ни с чем. "В целом финские войска оказывали военное давление на город на Неве с севера вплоть до лета 1944 года - даже после того, как нацистов погнали от Ленинграда на юг и юго-запад в январе того же года", - заключил замглавы Совбеза РФ.