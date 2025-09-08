В условиях санкций министерство промышленности и торговли выделили в отдельное министерство

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области в условиях усиления санкций внесли изменения в структуру регионального правительства, выделив министерство промышленности и торговли в отдельное министерство, что, по их мнению, позволит более эффективно реализовывать задачи.

"Выделение министерства промышленности и торговли в отдельное министерство в структуре правительства Калининградской области планируется с февраля 2026 года", - прокомментировала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

По ее словам, предполагается, что эти изменения позволят более эффективно реализовывать задачи промышленного развития области. "В условиях усиления санкционного давления на калининградский бизнес предполагается, что эти изменения позволят более эффективно реализовать задачи промышленного развития региона, поставленные губернатором Калининградской области Беспрозванных А. С.", - прокомментировала Башкирова.

Она также отметила, что указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов Калининградской области "не подлежит оценке регулирующего воздействия". "В части опубликования для публичного обсуждения нужно уточнить, что проект указа в период с 18 августа 2025 года по 25 августа 2025 года был размещен на официальном сайте правительства Калининградской области для проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Замечания, комментарии, предложения по проекту указа не поступали", - отметила пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что, в частности, Алексей Беспрозванных подписал указ о разделении министерства экономического развития, промышленности и торговли на министерство экономической политики и министерство промышленности и торговли. Также ликвидируется агентство по имуществу.