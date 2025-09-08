Посольство РФ: в Катманду ввели комендантский час из-за протестов

По данным посольства, "число погибших в столкновениях выросло уже до 20, число раненых - до 100"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Комендантский час введен на всей территории столицы Непала Катманду. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в республике.

"Комендантский час введен на территории всего Катманду", - сообщило посольство, указав, что до этого соответствующее распоряжение касалось только нескольких районов. "Власти объявили о закрытии школ и государственных организаций на неопределенный срок", - добавили в посольстве.

По данным посольства, "число погибших в столкновениях выросло уже до 20, число раненых - до 100, ранение получил один из журналистов - оператор телеканала "Кантипур". Информации о пострадавших россиянах на фоне протестов в Непале нет. Дети российских соотечественников, которые учатся в местных школах и ранее не могли попасть домой, благополучно добрались к своим семьям.

"Демонстранты перешли к радикальным антиправительственным лозунгам, требуя убрать нынешнее правительство", - отметили в диппредставительстве, подчеркнув, что ситуация остается напряженной.

В понедельник у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием, по данным телеканала India Today, тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. По данным India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

4 сентября правительство Непала ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей, как отечественных, так и зарубежных до начала работы в Непале, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.

