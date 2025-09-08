В Мурманске оспорят отмену одного из пунктов закона об усыплении бездомных собак

Проблема бездомных собак в регионе остается актуальной, сообщил председатель комитета областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрей Иванов

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мурманские парламентарии намерены обратиться в Верховный суд РФ, чтобы оспорить решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который признал недействующим один из пунктов регионального закона об ответственном обращении с животными, в частности, усыпление бездомных собак с признаками агрессии. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мурманской областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрей Иванов.

В 2024 году депутаты Мурманской областной думы приняли закон о расширении перечня оснований для усыпления бездомных собак, один из пунктов которого - проявление немотивированной агрессии. Согласно закону, усыпление агрессивных животных производится спустя 10 дней после отлова, хотя по нормам ГК РФ владелец может разыскивать свою пропавшую собаку до шести месяцев. Этот пункт был признан недействующим.

"Мы пойдем дальше, пока у нас есть желание до Верховного суда дойти. Потому что эта норма работает уже в десятке субъектов РФ. Она прошла все инстанции, судебные тяжбы и устояла. Будем судиться, доказывать свою правоту в законном порядке", - сказал Иванов.

Он добавил, что проблема бездомных собак в Мурманской области остается актуальной, и привел в пример Астраханскую и Оренбургскую области, где появилось понятие "волкособаки", которые стаями нападают на людей. "Бурятия, Забайкалье, Якутия. Везде норма вступила в силу. У нас, наверное, собаки другие? И опять же, мы ввели норму, никто не говорит, что этот закон безоговорочно будет применен. Мы довольно лояльно относимся к этому", - подчеркнул Иванов.

В Мурманской области с 2019 года от укусов бездомных собак пострадали более 2,3 тыс. человек, в том числе более 100 детей. К началу 2025 года аналогичные законы приняты в 15 регионах РФ.