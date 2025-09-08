Посла Аргентины пригласили в МИД России из-за обвинений в прослушке

Москва рассчитывает на получение исчерпывающих официальных разъяснений по поводу "неприемлемых высказываний" министра безопасности республики Патрисии Буллрич

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра приглашен в МИД РФ из-за антироссийских высказываний министра безопасности республики Патрисии Буллрич. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Россия решительно отвергает слова Буллрич о якобы причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

"8 сентября в МИД России был приглашен посол Аргентины в Москве [Энрике Игнасио] Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине", - отметили в дипведомстве.

"До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными", - указали в МИД РФ.

В российском министерстве также обратили внимание на наличие действующего договора между Россией и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в рамках которого предусмотрена процедура соответствующего взаимодействия профильных структур двух государств.

"Упомянутые заявления официального лица Аргентины не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между нашими странами. В Москве сожалеют, что в Буэнос-Айресе не проявляют готовности двигаться по пути их поступательного развития", - добавили в дипведомстве.

"Подчеркнуто, что МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний Министра Буллрич", - заключили в МИД РФ.