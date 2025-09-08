Чаще всего регистрацию для участия проходят жители Ростовской и Свердловской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области, сообщает Минцифры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 млн человек в 24 регионах РФ собираются отдать свой голос в ходе предстоящего Единого дня голосования через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проводится в 24 регионах. В большинстве из них сегодня последний день, когда можно подать заявление на онлайн-голосование. В Курганской области и Северной Осетии - Алании зарегистрироваться на ДЭГ можно будет еще завтра. Всего голосовать на федеральной платформе ДЭГ в этом году собирается уже более 1,6 млн человек", - сказали в министерстве.

Чаще всего регистрацию для участия ДЭГ проходят жители Ростовской и Свердловской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области.

Как отметила в министерстве, жители 36 регионов РФ смогут проголосовать не только по месту прописки, но и там, где им удобно, в пределах своего избирательного округа. Такой способ, согласно сообщению министерства, выбрали уже более 204 тыс. человек.

Как напомнили в Минцифры, жители регионов, в которых проходят выборы губернаторов, смогут проголосовать на специальных участках в Москве, для этого им нужно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".