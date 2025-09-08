Медведев прокомментировал выход Финляндии из Оттавской конвенции

Хельсинки таким образом подрывает безопасность в регионе, указал замглавы Совбеза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Финляндия намеренно подрывает региональную безопасность, выходя из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в опубликованной на сайте ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Хельсинки выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пренебрегая взятым на себя обязательствам следовать принципам гуманитарного разоружения, и тем самым намеренно подрывает региональную безопасность", - указал он.

Медведев в этой связи напомнил о проведении зашкаливающего количества маневров, включая крупнейшие артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 на полигоне Роваярви в ноябре 2024 года, а также сухопутные - Northern Strike 125 и Northern Star 25 в Лапландии, военно-воздушные - Atlantic Trident 25 и учения сил специального назначения Southern Griffin 25 в мае, июне и августе-сентябре 2025 года.