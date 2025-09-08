Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что на Финляндию в течение многих лет оказывалось давление, чтобы она вступила в альянс и приняла на себя обязательства члена НАТО

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ответственность за создание очага напряженности на российско-финской границе полностью лежит на Хельсинки. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность" отметил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию.

Чепа напомнил, что на Финляндию в течение многих лет оказывалось давление, чтобы она вступила в альянс и приняла на себя обязательства члена НАТО. "В соответствии с этим она будет размещать и оружие против России, и выполнять те задачи, которые ставит штаб НАТО перед Финляндией, тем самым подвергая и свою страну опасности, и создавая очаги, новые очаги напряженности там, где их никогда раньше не было. Эта ответственность целиком и полностью лежит на Финляндии, руководстве страны", - сказал депутат.

Вместе с тем он отметил, что некоторые европейские страны противились вступлению Финляндии в альянс, потому что понимали, что это очередные угрозы для "гарантий безопасности России, которые явились первопричиной в том числе конфликта на Украине, - приближение стран НАТО, размещение оружия на границах с Россией".

Парламентарий подчеркнул, что действия Финляндии в том числе создают угрозу Санкт-Петербургу, поэтому в отношении Хельсинки будут предприняты "ответные меры". "Россия, естественно, будет отвечать на любые действия НАТО. То есть на границе с Финляндией будут размещаться соответствующие ракеты, соответствующие вооружения", - заключил Чепа.