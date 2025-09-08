Председатель Госдумы направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Председатель Госдумы направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам. Законопроектом, внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, предлагается денонсировать конвенцию от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Володин отметил, что конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который РФ не денонсировала. Он добавил, что работа России в комитете фактически заблокирована. "Мы не имеем возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, а все обращения по вопросу обеспечения представительства в Европейском комитете игнорируются", - подчеркнул он.

С предложением денонсировать конвенцию к президенту обратилось правительство РФ. Россия, входившая в СЕ с 1996 года, объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году - после того как Комитет министров организации приостановил право Москвы на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила генсека совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека.

С этого момента Москва поэтапно денонсирует документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.