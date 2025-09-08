В 2024 году экономика Финляндии оставалась в стадии рецессии, сократившись на 0,3% по сравнению с 2023 годом, напомнил замглавы СБ РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восточная часть Финляндии из-за разрыва связей с Россией серьезно страдает от безработицы. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Платят за свою антироссийскую браваду финны сполна, - указал он. - Из-за разрыва связей с Россией вся восточная часть страны серьезно страдает от безработицы".

В 2024 году экономика Финляндии оставалась в стадии рецессии, сократившись на 0,3% по сравнению с 2023 годом, напомнил политик. "Неопределенность экономических перспектив привела к сокращению инвестиций в 2024 году почти на 7%. И поделом", - резюмировал он.