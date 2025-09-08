В нее вошли органы исполнительной власти Луганской Народной Республики и председатели рабочих групп-коллективов

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Межведомственную комиссию по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате создали в Луганской Народной Республике. Соответствующее постановление правительства ЛНР опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правительство Луганской Народной Республики постановляет образовать межведомственную комиссию Луганской Народной Республики по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате", - сказано в документе.

В постановлении, подписанном врио главы кабмина региона Юрием Говтвиным, сообщается, что в состав созданной комиссии вошли органы исполнительной власти ЛНР и председатели рабочих групп-коллективов. При этом основными задачами новой комиссии являются контроль над недопущением формирования задолженностей по зарплате, информационное взаимодействие с органами власти и организациями, подготовка предложений для правительства ЛНР для предотвращения задолженности по зарплате, анализ рисков формирования задолженности по заработной плате, а также взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости.

С 2014 года во многих компаниях и предприятиях ЛНР сохраняется задолженность по заработной плате, ее постепенно выплачивают.