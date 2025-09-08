Им на смену пришли люди, воспитанные в духе противостояния РФ, указал зампредседателя комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Финляндия быстро превратилась в "анти-Россию", поскольку из власти ушло поколение политиков, которые выстраивали сотрудничество с СССР, позже - Россией, а им на смену пришли люди, воспитанные в духе противостояния РФ. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов в беседе с ТАСС, комментируя колонку замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

Ранее Медведев в публикуемой ТАСС колонке выразил мнение, что агрессивную "анти-Россию" удалось сделать из Финляндии быстрее, чем из Украины.

"Приблизительно лет 10 назад знакомые мне финские политики, которых я хорошо знал и которые достаточно нормально относились к нашей стране, они стали уходить естественным путем, скажем так, в отставку, на пенсию. <...> А новое поколение, которое сейчас там во власти, оно было воспитано специально теми силами [коллективного Запада], которые ненавидели нашу страну и давно мечтали разрушить вот эту сцепку российско-финскую. Они это сделали. Это рукотворная история", - сообщил Климов.

С другой стороны, аналогичная работа велась и на Украине, отметил он. Она так же находилась в составе Российской Империи до 1917 года, однако после прихода к власти большевиков большая ее часть осталась в составе СССР, в отличие от Финляндии, которая стала отдельным государством.

"Она превратилось в квазигосударство, которое пытается себя найти. Как, кстати, и Украина. Сначала ходили за ручку с Гитлером, потом была попытка что-то переосмыслить. В 70-е годы двадцатого века они вытащили лотерейный билет за счет политики разрядки. Они сделали у себя маленькое экономическое чудо, [в том числе за счет выстраивания отношений с СССР и потом - Россией], но теперь это поколение ушло", - сообщил также Климов.