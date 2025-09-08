Зампред Совбеза России также отметил, что причиной появления таких организмов может быть не только глобальное потепление

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства", - подчеркнул Медведев, обратив внимание, что причиной появления таких организмов может быть не только глобальное потепление.

Он отметил, что организмы и животные, несвойственные климатическому поясу РФ, влекут за собой большие последствия. "Среди подобных, как их принято называть, инвазивных живых организмов есть и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний, и насекомые-вредители, и растения всякого рода сорные, и некоторые виды животных, которые обитают в воде", - сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза уточнил, что такие организмы приводят к массовым заболеваниям, аллергиям, гибели животных, потерям урожая, сокращению лесных и охотничьих ресурсов, а также к экономическому ущербу.

Решение этой проблемы, по мнению Медведева, требует внимательного отношения государства. "Работу здесь нужно вести планомерно, общими усилиями всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообщества", - заключил он.