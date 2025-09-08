Захватчики, которые сформировали Военное управление Восточной Карелии во главе с полковником В. Котилайненом, вели откровенно расистскую политику, отметил замглавы СБ РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Хельсинки в годы Второй мировой войны намеревался сделать Карелию частью Финляндии, но только с этнически "правильным" населением. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", которую публикует ТАСС.

"Захватчики, которые сформировали Военное управление Восточной Карелии во главе с полковником В. Котилайненом (с 1943 года - О. Палохеймо), вели откровенно расистскую политику. Делали все, чтобы Карелия стала частью Финляндии без "славянского компонента". Сегрегировали народы на "правильные" - финно-угорские - и "неправильные" - главным образом, имелись в виду этнические русские", - отметил он.

Первых, продолжил Медведев, предполагалось оставить как граждан будущей "великой Суоми", принудительно их "финляндизировав" - то есть стерев их историко-культурную идентичность, разорвав любые связи с общерусским цивилизационным пространством. Вторых - "ненациональное население" - планировали насильственно переселить в другие регионы.

"При этом в рамках проводимой финскими агрессорами политики этноцида русские должны были носить красную повязку по аналогии с желтой звездой Давида, введенной нацистами как опознавательный знак для европейских евреев, - привел факты зампред Совбеза РФ. - Жизнь "ненационалов" под финским сапогом мало отличалась от условий пребывания населения на оккупированных немцами территориях РСФСР, Белорусской, Украинской, Молдавской ССР. Они были существенно ограничены в правах - получали урезанный паек, подвергались грабежам финских военных и внесудебным преследованиям".

Медведев напомнил, что принятое 1 августа 2024 года решение Верховного Суда Карелии о признании преступных действий оккупационной власти и войск Финляндии в республике во время Великой Отечественной войны в отношении 86 тыс. советских граждан премьер-министр Финляндии назвал "безосновательным".

"Все это, мол, российская "пропагандистская игра" (любимый "аргумент", на который обычно пытаются списать нелицеприятную правду). Можно сказать только одно. Такие заявления - это очередная вопиющая попытка перекроить историю. Мимоходом оправдать территориальные притязания режима Маннергейма, которые распространялись сильно восточнее советско-финской границы 1939 г. И "забыть" исключительную жестокость оккупационной финской администрации в годы войны", - подчеркнул он.

Ужасы концлагерей

Наряду с этим, добавил политик, с осени 1941-го по лето 1944-го на территории тогдашней Карело-Финской ССР (в которой из 26 районов полностью подвергся оккупации 21 район, а еще 1 - частично, из 11 городов - по приказу Карла Густава Маннергейма была развернута целая сеть концлагерей и трудовых лагерей.

"Есть данные Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, которые были использованы при вынесении решения Верховного суда Республики Карелия 1 августа 2024 года. Согласно этим документам, ужасающие санитарные и бытовые условия, распространение инфекционных заболеваний, холод, отсутствие питания, принудительное использование рабского труда женщин, стариков и детей привели к мученической смерти 8 тыс. мирных граждан и более 18 тыс. военнопленных. Финнам даже не понадобились, как нацистам, газовые камеры и массовые расстрелы", - указал зампред Совета безопасности РФ.

Медведев возмутился тому, что сегодня многие финские историки "неуклюже жонглируют фактами", конфузливо намекая, что концлагеря создавались, дескать, не для "уничтожения советского населения", а для "содержания лиц, переселенных по военным соображениям или подозреваемых в политической неблагонадежности". "Попытка подобного смещения акцентов с геноцида славянского населения властями Финляндии в годы войны на нечто "нейтральное" как раз обнажает экстремистскую и националистическую суть их политики, которая копировала нацистскую, - подчеркнул он. - А факты вещь упрямая".

Политик сообщил, что численность заключенных таких концлагерей доходила до 20% от всего населения, находящего в оккупации. Это, отметил он, экстремально большие значения даже по меркам Второй мировой войны. "Сложно себе представить, какой истеричный вой поднялся бы в Европе, если бы кому-то пришла в голову идея оправдывать появление, например, печально известного концлагеря Дахау, который первоначально был создан как раз для противников нацистского режима. А финнам, рассуждающим в русофобско-людоедском ключе, все сходит с рук", - констатировал он.

Пытки и истязания

Еще до завершения Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции (10 июня - 9 августа 1944-го) на Карельский фронт, добавил Медведев, для сбора материалов о преступлениях финских войск был направлен заместитель начальника Главного политического управления РККА генерал-лейтенант Иосиф Шикин. В докладной записке он указал, что собранный материал "свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты своих жертв перед тем, как умертвить их".

"Найденные свидетельства заставили содрогнуться даже видавших виды фронтовиков. На нескольких фотографиях, собранных на разных участках боевого соприкосновения и подкрепленных показаниями пленных финнов, офицеры финской армии с удовольствием позировали с черепами замученных и убитых красноармейцев в руках. Практика изготовления таких чудовищных артефактов не была в армии Суоми редкостью - некоторые даже хранили их на рабочих столах или отправляли в подарок родственникам", - пересказал он существовавшие практики.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание и на то, что огромный урон был нанесен народному хозяйству Карелии. Более 80 населенных пунктов были практически разрушены, примерно 400 был нанесен сильный ущерб. В одном только Петрозаводске были расхищены и затем сожжены университет, публичная библиотека, филармония, дворец пионеров, пять школ, девять детских садов, кинотеатр. Разрушены все мосты и свыше 485 жилых зданий. В оккупированных районах Карело-Финской ССР захватчики уничтожили все механизированные предприятия и сооружения лесозаготовок и лесосплава.

"Огромные разрушения оккупанты причинили сооружениям Беломоро-Балтийского канала. Да и в целом советскую Карелию грабили нещадно. В Суоми вывезли 4 млн кубометров древесины и продукции ее переработки, 1 млн библиотечных томов книг, угоняли домашний скот. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что действия финнов мало отличались от реализации каннибальских программ нацистской Германии в Восточной Европе - генерального плана "Ост" и "плана Бакке", - подчеркнул он.

Медведев задался вопросом, почему же тогда финские преступники, в отличие от гитлеровцев, не понесли заслуженной кары за свои злодеяния. Только благодаря политической воле СССР представители военно-политических властей Финляндии не попали в Нюрнберг, а судебные процессы над рядом их руководителей проходили в самой Суоми, указал он. По словам политика, приговоры были весьма гуманные. В отличие от аналогичных процессов в Германии и Японии, никто из обвиняемых, заслуживавших высшей меры наказания, казнен не был. Через некоторое время фигуранты и вовсе были помилованы.

"С учетом того, что после войны Финляндия проводила взвешенную линию, основанную на принципах военного неприсоединения, тема преступлений финнов между нами не поднималась. СССР искренне верил в необходимость проведения добрососедской политики во имя превращения Балтийской морской зоны в область сотрудничества. Воспринимал события 1941-1944 годов как трагедию, которую не надо использовать для возведения лишних разделительных линий. В Хельсинки поддерживали такой курс, понимая, что на карте Европы это государство существует в своих границах во многом "по доверенности" стран антигитлеровской коалиции, которые выписали финнам своего рода политическую индульгенцию", - резюмировал Медведев.