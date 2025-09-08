В дипмиссии напомнили, что блокада Ленинграда "стала беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности событием, не имеющим аналогов в истории человечества"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ в годовщину начала блокады Ленинграда снова призвало власти Германии признать ее и другие преступления нацистов и их пособников геноцидом народов СССР.

"Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников, а также положить конец вопиющей несправедливости, распространив индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников, а не только на лиц еврейской национальности", - говорится в комментарии российской дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что "историческая справедливость должна быть восстановлена". "Тем более что свидетелей ужасающих событий тех лет с каждым годом становится все меньше", - отмечается в комментарии.

В дипмиссии напомнили, что блокада Ленинграда "стала беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности событием, не имеющим аналогов в истории человечества". "Город выстоял. Ленинградцы не сдались. Но цена героического сопротивления оказалась страшной. За 900 дней и ночей блокады от голода, холода и бомбежек погибло более одного миллиона человек. Сегодня мы вспоминаем каждого из них", - отметили в посольстве.

Ранее Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В ноте российской стороны было обращено внимание на то, что не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны, указывалось в документе.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.