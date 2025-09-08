Лидеры стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу, отметил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

"Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации, - сказал высокопоставленный дипломат на приеме в посольстве Таджикистана, посвященном Дню независимости республики. - Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов".