МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом перспективы укрепления отношений двух стран, а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений. Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - указали в дипведомстве.

В МИД добавили, что в ходе разговора также "состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта".

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 живых заложников и 28 тел погибших пленников.